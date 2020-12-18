Антимонопольный комитет закрыл дело “Роттердам+”

Решение приняли в связи с отсутствием нарушений.

Полтора года велось расследования из-за утверждения формулы формирования рыночной стоимости угля "Роттердам+", передает РБК-Украина.

"Закрыть расследование из-за отсутствия нарушений законодательства в действиях Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", — сообщают в АМКУ.

АМКУ начал расследование в мае 2019 на основании обращения НАБУ. Антимонопольный комитет пришел к выводу, что формула "Роттердам+" не имела никакого негативного влияния на конкуренцию на рынке.

Формула действовала с марта 2016 года до момента, пока не заработал рынок электрической энергии. "Роттердам+" стал выполнением рекомендаций Антимонопольного комитета, который еще в 2015 обязал Национальную комиссию регулирования тарифов отойти от ручного управления ценами на энергетический уголь. Комитет также рекомендовал прозрачную европейскую методологию формирования цен.

Отмечается, что с внедрением механизмов рынка цена на энергетический уголь для промышленных потребителей выросла.

При этом в НАБУ заявляют, что у них есть все доказательства того, что формула принесла многомиллионные убытки государству. Дело блокирует в Офисе генпрокурора, поэтому бюро выступает за отставку Венедиктовой. А у следствия есть 6 ключевых аргументов против "Роттердам+".

До этого сообщалось, что Антикорсуд закрывал дело о формуле "Роттердам+". Позднее эту информацию опровергали в НАБУ.