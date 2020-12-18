Медицина, безопасность и оборона получат в 2021 году рекордное финансирование, – Зеленский

Образование и наука получат на 26 млрд грн больше, чем в текущем году,. На 20% вырастут зарплаты педагогов.

В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение финансирования медицины, образования и науки и сектора безопасности и обороны. Об сказал 18 декабря президент Владимир Зеленский в своем видеоблоге.

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На медицину предусмотрено почти 160 млрд грн, что является наибольшим финансированием за время независимости Украины. Запланировано увеличение зарплат медиков.

Образование и наука получат на 26 млрд грн больше, чем в этом году, – почти 170 млрд грн. На 20% вырастут зарплаты педагогов.

Бюджет Министерства обороны в 2017 году составил 69 млрд грн, в 2018-м – 86 млрд грн, в 2019-м – 102 млрд грн, а в 2021-м – более 117 млрд грн.

"Кроме нашей армии, мы поддерживаем разведку, пограничников, спасателей и пожарных. В целом сектор безопасности и обороны получает самый большой бюджет в истории – более 267 млрд грн", – сказал Зеленский.

Президент также отметил принятие Верховной Радой закона о возвращении полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которые ранее были отменены решением Конституционного суда. Поэтому "ответственности за ложь и незаконное обогащение никто не избежит. Хорошо, что парламент быстро исправил ситуацию", – заверил Зеленский.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

Украинские медики 16 декабря вышли на акцию протеста в правительственном квартале Киева с призывом к Кабмину пересмотреть бюджет на 2021 год в части финансирования медицины.