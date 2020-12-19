Статистика коронавируса в Украине на 19 декабря: 11 742 новых заболевших

В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело.

По состоянию на утро 19 декабря в Украине выявили 11 742 случая COVID-19 (сутками ранее – 12 630). Среди заболевших – 547 детей и 481 медработник. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

Также за последние сутки госпитализировали 2 865 человек, 213 умерли, а 13 314 – выздоровели.

Всего за сутки было проведено 60 089 тестирований на COVID-19 (в частности методом ПЦР – 39 258, методом ИФА – 20 831).

За все время пандемии в Украине заболело 956 123 человека, выздоровели – 574 536, умерли – 16 469. Также было проведено 5,2 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

– г. Киев – 99694 случая (1364);

– Винницкая область – 20 781 случай (203);

– Волынская область – 30 197 случаев (380);

– Днепропетровская область – 52 068 случаев (667);

– Донецкая область – 31 929 случаев (480);

– Житомирская область – 36 061 случай (399);

– Закарпатская область – 27 003 случая (148);

– Запорожская область – 46 544 случая (829);

– Ивано-Франковская область – 41 798 случаев (154);

– Киевская область – 52 415 случаев (827);

– Кировоградская область – 7707 случаев (86);

– Луганская область – 8640 случаев (107);

– Львовская область – 56 442 случая (582);

– Николаевская область – 26 260 случаев (434);

– Одесская область – 63124 случая (1161);

– Полтавская область – 31 433 случая (336);

– Ровенская область – 38 315 случаев (475);

– Сумская область – 37 612 случаев (455);

– Тернопольская область – 32 235 случаев (146);

– Харьковская область – 64 792 случая (55);

– Херсонская область – 15 449 случаев (298);

– Хмельницкая область – 36 360 случаев (333);

– Черкасская область – 34 451 случай (614);

– Черновицкая область – 37 949 случаев (254);

– Черниговская область – 26 864 случая (455).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 17 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 34% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 16 086. Тогда было проведено 42 340 ПЦР-тестов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.