Новый год 2021: сколько будут отдыхать украинцы на праздники

В январе украинцев ждет 19 рабочих дней.

В период новогодних праздников в течение января украинцев ждет 12 выходных. Об этом говорится в решении Кабинета Министров о переносе рабочих дней в 2021 году.

Первым зимним выходным является католическое Рождество 25 декабря.

31 декабря будет рабочим днем. Потом начнутся трехдневные выходные – с 1 января по 3 января.

В четверг, 7 января Рождество Христово в Украине будут праздновать христиане восточного обряда. 8 января также будет для украинцев нерабочим днем, но рабочий день переносится на субботу, 16 января.

Кроме того, с 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать локдаун для противодействия распространению COVID-19.

Напомним, Институт подсчитал среднюю стоимость новогоднего меню исходя из традиционных блюд для среднестатистической украинской семьи. Подсчет происходил из расчета того, что на праздничном столе будут: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские продукты, напитки и другое.