В украинской армии почти 3 тысячи зараженных коронавирусом

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 10033 человека, летальных случаев — 36.

По состоянию на утро 21 декабря в ВСУ COVID-19 болеет 2919 человек. За прошлые сутки зафиксирован 21 новый случай. Об этом сообщает пресс-служба командования Медсил.

Госпитализированы 8 человек, на лечении дома под наблюдением врачей находится 13 человек, на изоляции — 332 человека.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели — 10033 человека, летальных случаев — 36.

Напомним, за сутки 20 декабря зафиксировано 6 545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 292 ребенка и 236 медработников. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что общее количество случаев COVID-19 до конца года достигнет миллиона.

В субботу, 19 декабря, по всей территории Украины вступили в силу новые ограничения в рамках противокоронавирусного карантина. В частности, новые запреты касаются проведения массовых мероприятий, сферы развлечений и работы заведений общепита.