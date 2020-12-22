Праздник на удаленке. Как украинские компании проводят новогодние корпоративы онлайн

Некоторые украинские компании готовятся проводить новогодние корпоративы 2021 онлайн. Фокус расспросил их представителей об ожиданиях от празднования и узнал, сколько стоит такое мероприятие.

"Я "старовер" — очень люблю реальные, офлайновые мероприятия. Уже много лет организовываю праздники разного формата, с большим трепетом отношусь к этому. Для меня новогодний корпоратив — не просто вечеринка с алкоголем, это тематическая история, в которую мы вовлекаем наших сотрудников задолго до самого праздника. Но в этом году все будет иначе", — делится эмоциями Наталья Прилуцкая, руководитель административного департамента юридической фирмы "Астерс".

Как и многие другие коллективы, эта компания отказалась от проведения новогоднего корпоратива в ресторане или клубе. По-прежнему напряженная ситуация с коронавирусом не позволяет работодателям собрать всех сотрудников в одном месте. К тому же прогнозы правительства относительно введения жесткого локдауна были настолько расплывчатыми, что украинцам сложно было что-то планировать. В конце ноября издание AIN.ua опросило 243 компании, выясняя, будут ли их коллективы отмечать праздник. 72,4% опрошенных сообщили, что решили не организовывать вечеринки для сотрудников.

В компании "Астерс" решили провести новогодний корпоратив 2021 онлайн. "Я понимаю, что во время онлайн-вечеринки у нас, возможно, не получится полностью погрузить коллег в общую атмосферу, но мы даже не думали о том, чтобы совсем отказаться от проведения корпоратива. Нам важно собраться всем вместе — увидеть, услышать друг друга", — говорит Прилуцкая. Она уверена, что совместное мероприятие, пусть даже и в таком формате, даст возможность поддержать коллег и придать им уверенности. Накануне вечеринки сотрудникам доставят на дом индивидуальные праздничные наборы, но о нюансах программы в компании рассказывать пока не хотят — это должно стать сюрпризом для коллектива.

Как организовать корпоратив онлайн

В строительной компании Saga Development всем сотрудникам в начале ноября разослали анкеты. Людей спрашивали, какой новогодний корпоратив они предпочтут в этом году: традиционно офлайновый, но с обязательным ПЦР-тестированием накануне; мини-вечеринки для разных подразделений компании или онлайн-поздравление. 58% опрошенных ответили, что хотели бы провести новогодний корпоратив онлайн. "Это объяснимо — ситуация с вирусом по-прежнему сложная, многие переживают за свое здоровье и за близких", — считает Виктория Зима, директор по маркетингу Saga Development.

Один клиент попросил организовать параллельно с основной программой онлайн-мероприятия для детей, что теперь стало постоянной услугой. Это дает возможность отдохнуть родителям

В итоге в компании решили отметить новогодний корпоратив 2021 в формате онлайнового и офлайнового праздников. Собирать всех сотрудников в ресторане или клубе не будут, но накануне интернет-мероприятия в офисах проведут небольшие вечеринки: установят праздничную фотозону, пригласят фотографа и диджея. На следующий день весь коллектив компании присоединится к онлайн-трансляции.

Виктория Зима предполагает, что все празднование, на которое приглашено около трехсот человек, займет не больше часа. "Удержать внимание большого количества людей онлайн довольно тяжело, а усложнять мероприятие дополнительными ведущими мы не захотели — все-таки это домашний формат", — комментирует директор по маркетингу.

У Fozzy Group уже есть опыт проведения массовой интернет-вечеринки. Компания каждое лето с размахом отмечает профессиональный праздник — День торговли, и в этом году здесь решили не отказываться от традиции, только перенесли мероприятие в онлайн-пространство. "Уже семь лет подряд мы устраиваем фестиваль уличной еды "Традиційні Тринди-Ринди", в котором принимают участие около 4 тыс. наших сотрудников", — рассказывает Ольга Кубрак, руководитель департамента внутренних связей холдинга Fozzy Group. Основой праздника является кулинарное соревнование за переходящий кубок — "Золотой дуршлаг". Коллектив холдинга разбивается на команды, каждая из них продумывает концепции ресторанов уличной еды, меню и уже непосредственно в день празднования готовит угощения.

[ + – ] Все дома. Дистанционные празднования в домашних условиях не могут заменить офлайн-общения, но компании все чаще обращаются к этому формату

Этим летом стало понятно, что от праздника в привычном формате придется отказаться. Поэтому специально для мероприятия разработали веб-платформу. "Перейдя по ссылке, гость видел зеленую поляну, сцену, шатры — все, как на любимом офлайн-фестивале", — вспоминает Кубрак. — И везде можно было виртуально погулять: в одном шатре играли в "Мафию", в другом — в Alias, в третьем угадывали песни, к примеру". На главной сцене шла прямая трансляция из студии: к ведущему приходили топ-менеджеры, которые участвовали в различных активностях. Хедлайнером мероприятия выступила группа ТНМК. Праздник в прямом эфире продолжался более трех часов.

Несмотря на успешный летний опыт, повторять интернет-вечеринку во время зимних праздников в компании не планируют. "Конечно, онлайновые встречи никогда не заменят офлайновых мероприятий, ведь самое главное в празднике — живые эмоции людей, атмосфера, а это не передается по онлайн-каналам. Будем ли мы и дальше организовывать праздники в онлайне, неизвестно. Возможно, как дополнительные ивенты или в виде вынужденной меры, но точно не как полноценную замену нашим традиционным мероприятиям", — комментирует Кубрак.

Мероприятия онлайн: что доступно по запросу

Агентство образовательных и культурных мероприятий "Інші" в начале весны перевело практически все события на онлайн-платформы. Помимо собственно учебных встреч, тренингов и лекций команда проекта организовывает вечерние развлекательные программы для своих клиентов, так что их тоже пришлось перевести в интернет-формат. "Когда мы начали проводить первые онлайновые мероприятия, существующие веб-платформы, тот же Zoom, предлагали максимально простые и понятные опции: возможность подключиться к совместной видеотрансляции, пообщаться — и все!" — рассказывает Алена Каравай, управляющий парт­нер агентства. Однако за прошедшее время сервисы видеоконференций обросли целым рядом новых функций. "Сейчас мы организовываем мероприятия на разных платформах, — продолжает Каравай. — Но ни одна их них не идеальна. Чаще всего это все равно определенный компромисс".

Стоимость мероприятия в онлайн-формате зависит от очень многих факторов. Если говорить обобщенно, то в среднем такой праздник обойдется в $1–5 тыс.

Некоторые ресурсы, такие как Hopin и AirMeet, ввели функцию "спид-дейтинга", то есть быстрые свидания. К примеру, если два гостя во время трансляции одновременно нажимают на кнопку I’m ready, система "выбрасывает" их в отдельную виртуальную комнату на короткий промежуток времени, где они могут пообщаться. "Это неплохая опция, которая работает как в коллективах, где все друг друга знают, так и в группах с малознакомыми между собой людьми — у них появляется возможность познакомиться", — объясняет Каравай. Сейчас также появились платформы, полностью подстроенные под развлекательные мероприятия, а не серьезные встречи, — к примеру Icebreaker.

"Мы отталкиваемся от того, что хочет заказчик, — говорит представительница агентства. — Когда сформирован запрос, мы определяемся, на какой платформе организовать мероприятие". Если в первом полугодии клиенты чаще готовы были экспериментировать и пробовать разные ресурсы, то сейчас люди все чаще хотят видеть что-то привычное, знакомое. Интернет-пользователи в течение этого года так часто закачивали новые программы и учились разбираться в них, что в какой-то момент наступила техническая усталость, считает Алена. Зато по своему наполнению мероприятия в онлайне могут быть максимально разнообразными. К примеру, для немецкой организации Gоethe-Institut агентство организовало диджей-вечеринку — стримы музыкантов из Берлина и Киева, которые сводились в одну трансляцию.

[ + – ] 2 в 1. Некоторые компании совместили отдельные мини-корпоративы с общей онлайн-программой Фото: Getty Images

"Еще один из наших клиентов попросил организовать параллельно с основной программой онлайн-мероприятия для детей, что теперь стало нашей постоянной услугой. Это дает возможность отдохнуть родителям, в то время как с детьми в виртуальном пространстве занимается аниматор", — рассказывает Каравай.

Важно

Дизайнерские новогодние елки в городах мира

Она считает, что корпоративы на онлайн-платформах вполне имеют право на жизнь. "Да, это совершенно другой опыт, и он не похож на то, к чему мы привыкли, — подчеркивает Алена. — Но даже такой формат позволяет поддерживать отношения, сохранять связь с той частью команды, с которой ты не можешь видеться".

Онлайн-вечеринка не сводится к поздравлениям в режиме видеосвязи. Компании зачастую стараются заранее прислать сотрудникам алкоголь и закуски, а также продумывают активности в интернете. Интересно, что во время таких мероприятий почти перестает иметь значение то, чему на классических вечеринках уделяют максимум внимания, — наряд, макияж, прическа. В то же время усиливается значимость непосредственного общения людей.

Сколько стоит корпоратив в онлайн-формате

В интернете сейчас можно найти десятки предложений об организации онлайн-мероприятий на новогодние праздники. Одни обещают мастер-классы по гончарству или росписи елочных игрушек в прямом эфире, другие дают возможность выбрать программу с аниматором по своему усмотрению. В качестве новогоднего корпоратива 2021 для своей команды можно заказать прохождение онлайн-квеста или пригласить звезд для прямой трансляции. Поглотившая все коронавирусная реальность рождает совершенно новый рынок креативных услуг. И если в этом году украинские компании еще с опаской относятся к таким форматам праздника, то в следующем это, возможно, станет нормой. Одной из причин может быть экономический фактор.

Важно

Белый цвет и серебро. В чем встречать Новый год 2021

Как рассказывает Алена Каравай, когда агентство весной начало переводить запланированные офлайновые мероприятия в интернет, часть бюджетов снизилась на 50%, а часть — лишь на 30%. Это объясняется тем, что такая работа требует дополнительной подготовки, поэтому затраты все равно остаются большими. Стоимость мероприятия в онлайн-формате зависит от очень многих факторов. "Важно, на какой платформе все будет проходить, какое наполнение планируется, будет ли отдельный стрим для руководителей, например. Но если говорить обобщенно, то такой праздник в среднем обойдется в $1–5 тыс.", — комментирует Каравай.

В компаниях соглашаются, что организовать вечеринку на веб-платформе дешевле, но такой формат не может заменить мероприятия в офлайне. Для тех, кто в нынешнем году пошел на такой шаг, это скорее вынужденная мера. Собеседники Фокуса уверены, что как только жизнь войдет в свое прежнее русло, люди с радостью вернутся к привычному празднованию Нового года. Пока же не остается ничего другого, как искать иные формы для корпоративного общения и досуга.