Украинские министры посоревнуются в приготовлении борща
Модератором соревнования выступит повар Евгений Клопотенко.
Члены Кабмина проведут онлайн-соревнование по приготовлению борща. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.
В соревновании примут участие:
- министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский;
- министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
- министр юстиции Денис Малюська.
Модератором соревнования выступит повар Евгений Клопотенко. Марафон под названием "Культура и традиция приготовления украинского борща" проведут завтра, 22 декабря, с 17:30 до 18:30.
Напомним, украинцев возмутили слова российского юмориста, назвавшего борщ русским. Почему борщ — исконно украинское блюдо и как его готовить правильно, рассказывает Фокус. Борщевой скандал начался в Facebook, когда юморист КВН, блогер и телеведущий Андрей Бочаров запостил пост с фото, который гласил, что, дескать, после катания на катке отлично заходит "русский борщ".
Культура приготовления украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.