Украинские министры посоревнуются в приготовлении борща

Модератором соревнования выступит повар Евгений Клопотенко.

Члены Кабмина проведут онлайн-соревнование по приготовлению борща. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

В соревновании примут участие:

министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский;

министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;

вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

министр юстиции Денис Малюська.

Модератором соревнования выступит повар Евгений Клопотенко. Марафон под названием "Культура и традиция приготовления украинского борща" проведут завтра, 22 декабря, с 17:30 до 18:30.

Напомним, украинцев возмутили слова российского юмориста, назвавшего борщ русским. Почему борщ — исконно украинское блюдо и как его готовить правильно, рассказывает Фокус. Борщевой скандал начался в Facebook, когда юморист КВН, блогер и телеведущий Андрей Бочаров запостил пост с фото, который гласил, что, дескать, после катания на катке отлично заходит "русский борщ".

Культура приготовления украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.