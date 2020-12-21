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Украинские министры посоревнуются в приготовлении борща

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министры, борщ, кухня, кулинария, кабмин
Фото: Facebook | Денис Малюська

Модератором соревнования выступит повар Евгений Клопотенко.

Члены Кабмина проведут онлайн-соревнование по приготовлению борща. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

В соревновании примут участие:

  • министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский;
  • министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
  • вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
  • министр юстиции Денис Малюська.

Модератором соревнования выступит повар Евгений Клопотенко. Марафон под названием "Культура и традиция приготовления украинского борща" проведут завтра, 22 декабря, с 17:30 до 18:30. 

Напомним, украинцев возмутили слова российского юмориста, назвавшего борщ русским. Почему борщ — исконно украинское блюдо и как его готовить правильно, рассказывает Фокус. Борщевой скандал начался в Facebook, когда юморист КВН, блогер и телеведущий Андрей Бочаров запостил пост с фото, который гласил, что, дескать, после катания на катке отлично заходит "русский борщ".

Культура приготовления украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.