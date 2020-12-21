Оккупанты планируют построить в Крыму радиолокационную станцию

Радиолокационная станция способна обнаружить воздушные цели в Калининграде и Амурской области.

Оккупанты в Севастополе в 2021 году планируют начать строительство радиолокационной станции "Яхрома". Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает Интерфакс.

"Начать работы по строительству РЛС Яхрома в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее (Амурская область – ред.), – сказал Шойгу.

Других деталей данных систем Шойгу не привел.

Министр также сказал, что планируется завершить строительство РЛС высокой заводской готовности в Воркуте и поставить ее на опытное боевое дежурство.

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