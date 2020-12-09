"От 6 до 10 лет": в РФ будут сажать за непризнание Крыма российским

За публичные призывы против "территориальной целостности РФ" грозит штраф, при повторном нарушении в течение года может наступить уголовная ответственность.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Закон, который вносит изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс России. Благодаря новым правилам лица, которые будут публично высказываться касательно "отчуждения части территории РФ", в том числе и оккупированного Крыма, который российские власти называют "своей территорией", могут понести наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.

Соответствующий Закон опубликован на российском Официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что если человек призывает против территориальной целостности РФ впервые, то он может получит административный штраф. Его размер — от 200 тыс. до 400 тыс. Впрочем, сохраняется и возможность лишения свободы до 4 лет.

Однако за повторные призывы против территориальной целостности России в течение одного года предусматривается уголовная ответственность.

Этот Закон Государственная Дума РФ приняла 18 ноября 2020 года. Совет Федерации его одобрил 2 декабря.

Отметим, в сентябре Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал продление на шесть месяцев индивидуальных санкций против лиц и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. На тот момент в санкционном списке находились 175 человек и 44 организации. Им запретили выдачу виз и заморозили их активы в ЕС.

В ноябре в Симферополе начало работу почетное консульство Никарагуа. Оно стало первым дипломатическим учреждением иностранного государства, открывшимся в Крыму после его аннексии Россией в 2014 году. В связи с этим Украина начала вводить санкции против Никарагуа.

В конце августа МИД Украины направил ноту Республике Никарагуа, которая назначила почетного консула в Крыму.

В 2014 году власти Никарагуа поддержали действия России в Крыму. Никарагуа также была второй после России страной, признавшей отделение Южной Осетии и Абхазии от Грузии.