Украина арестовала 32 иностранных судна, которые заходили в порты оккупированного Крыма

Ранее по ходатайствам прокуратуры были арестованы еще 50 судов и 109 самолетов, которые в обход законодательства посещали Крым.

Прокуратура Крыма и Севастополя, на текущий момент дислоцирующаяся в Херсоне, на своем официальном сайте сообщила, что по их ходатайству суд принял решение об аресте 32 судов, которые в обход украинского законодательства прибывали в порты оккупированного полуострова.

"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и города Севастополя установлено еще 32 суда, которые нарушили порядок въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров, по ходатайствам прокуратуры автономии на указанные суда наложены аресты", — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что они планируют направить в украинское бюро Интерпола запросы для внесения этих судов в базу розыска и попросить о международной правовой помощи для их арестов.

С лета 2014 года Киев официально прекратил функционирование всех портов на территории Крыма. Однако, как сообщают в прокуратуре, некоторые иностранные корабли продолжали заходить на полуостров.

"Заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов", — отметили в прокуратуре.

Правоохранители заявляют, что количество судов, которые заходят в порты Крыма, в последние годы существенно сократилось: со 162 до 15. Больше всего кораблей на оккупированный полуостров заходит под флагом России, однако иногда над ними виднеются флаги Сирии, Египта и Ливана.

Отметим, в конце ноября 2020 года СМИ сообщили, что Украина в судебном порядке наложила арест на 50 судов, которые заходили на территорию Крыма. Из них 11 причаливали к полуострову под флагом России.

Тогда российский политолог Владимир Джаралла рассказывал, что ранее уже были случаи ареста судов, которые после посещения Крыма заходили в украинские порты. По его словам, владельцам тогда приходилось выкупать свои корабли.

Напомним, 17 ноября по ходатайствам прокуратуры АР Крым и г. Севастополя суд из-за нарушения порядка въезда/выезда на оккупированный полуостров и правил международных перелетов принял решение об аресте 44 самолетов российских авиакомпаний. В сентябре стало известно, что суд арестовал 65 российских самолетов за рейсы на оккупированный полуостров. Суммарно аресты наложили как минимум на 109 самолетов российских компаний, которые возили пассажиров в Крым в обход украинского законодательства.

Однако у Путина эти аресты самолетов назвали "виртуальными" и сказали, что такие действия являются "бездумным провоцированием России к аресту многочисленных имущественных объектов украинских чиновников и крупного бизнеса в России, в том числе в Крыму".