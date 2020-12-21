Степанов не смог дозвониться на горячую линию Минздрава

При этом глава Минздрава призвал украинцев звонить в контакт-центр МОЗ по любым вопросам, связанным с COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов не дозвонился на горячую линию контакт-центра МОЗ по вопросам коронавируса. Об этом он рассказал на брифинге в понедельник, 21 декабря.

По словам главы МОЗ, он хотел протестировать, как работает горячая линия, однако не дождался ответа оператора и положил трубку. Ему перезвонили через 15 минут. При этом, он звонил не со своего номера телефона.

"Иногда, если загружены линии, ты ждешь полторы-две минуты. Один раз не дождался, и положил трубку. Но буквально через 15 минут мне перезвонили, что "вы обращались в контакт-центр, звонили". Звонил я не со своего номера телефона, а то сейчас появятся "эксперты", которые начнут это комментировать", – рассказал Степанов.

Министр также призвал всех украинцев звонить в контакт-центр Минздрава по любым вопросам, которые касаются коронавируса.

Напомним, украинцы стали часто обращаться в контакт-центр МОЗ Украины по противодействию COVID-19 с жалобами на работу семейных врачей и медицинские услуги в больницах.