Ольга Буславец написала заявление об отставке с поста замминистра энергетики (документ)

Рабочий кабинет Ольга Богуславец покинет уже 22 декабря.

Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец, которая до этого была в статусе исполняющего обязанности министра, написала заявление об отставке.

"Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планов не будет. Но дальше обязательно будут…" – сообщила Буславец в понедельник, 21 декабря у себя в Facebook, прикрепив к публикации фото самого документа.

Как сообщается в заявлении, отправленном на рассмотрение в канцелярию Кабинета министров, Буславец намерена покинуть свой пост не через две недели, а на следующий день после его подачи – со вторника 22 декабря.

Напомним, бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в понедельник, 21 декабря подал электронную декларацию на должность замминистра энергетики и угольной промышленности Украины. Согласно налоговому отчету, за работу в Нафтогазе Витренко в 2019 году заработал 53,25 млн гривен и еще 2,22 млн – получил на должности главы набсовета "Укрнафты".

Это уже вторая попытка чиновника пробиться в кресло министра. Так, на днях, Комитет ВР по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал назначение кандидатуры Витренко на пост министра энергетики. В настоящее время Министерством энергетики управляет Юрий Бойко.