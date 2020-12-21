Экс-глава Киевской ОГА снял документальный фильм о COVID-2019 (видео)

По словам Бно-Айрияна, картина снята в жанре "фильма-экспедиции" по семи областям Украины.

В Украине сняли первый на постсоветском пространстве полнометражный документальный фильм о коронавирусе "COVID-2019: Выход из красной зоны".

Картина была представлена на официальном Youtube-канале проекта "7 фильмов Бно-Айрияна". В фильме показаны истории реальных людей, которые стали жертвами коронавируса.

Картина снята в жанре "фильма-экспедиции" по семи областям Украины: съемки проходили в Киеве, Краматорске, Кривом Роге, Львове, Николаеве, Одессе и Черкассах. Фильм был снят всего за 2 месяца.

В основе сюжета – истории 65 героев, среди которых медики, волонтеры, водители скорой помощи, предприниматели, рабочие, а также пациенты и родственники пациентов с COVID-19.

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Съемочная группа посетила 15 больниц, работающих с ковидными пациентами, а также три реанимации, где проходили лечение тяжелобольные пациенты.

Фильм посвящен погибшим врачам от COVID-2019, и всем жителям Украины, кого короновирус лишил жизни.

"В процессе съемки фильма мы поняли, что красная зона – это не только реанимации и палаты больниц, куда нам удалось попасть, а это – вся наша страна уже 29 лет", – заявили создатели.

Фильм снят в рамках проекта "7 фильмов Бно-Айрияна" экс-главы Киевской облгосадминистрации Михаила Бно-Айрияна, который летом 2019 года возглавил Киевскую ОГА и находился на должности 100 дней.