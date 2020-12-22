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Статистика коронавируса в Украине на 22 декабря: 8513 новых случаев

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люди в масках, игрушки, новый год
Фото: myc.news

За сутки выздоровели 14 020 человек.

21 декабря было зафиксировано 8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 415 детей и 368 медработников.

Также за минувшие сутки:

  •  госпитализированы – 1 318 человек;
  •  умерли – 232;
  •  выздоровели – 14 020;
  • проведено тестирований – 46 696 (в том числе методом ПЦР – 26 341, методом ИФА – 20 355).

За все время пандемии в Украине заболели 979 506 человек, выздоровели – 600 288, умерли – 16 897, проведено ПЦР-тестов – 5 307 601.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 102 282 случая (из них 1 159 за минувшие сутки);
  • Винницкая область — 21 145 (110);
  • Волынская область — 31 138 (365);
  • Днепропетровская область — 54 147 (992);
  • Донецкая область — 32 760 (247);
  • Житомирская область — 36 810 (36);
  • Закарпатская область — 27 303 (108);
  • Запорожская область — 48 454 (665);
  • Ивано-Франковская область — 42 090 (64);
  • Киевская область — 54 022 (559);
  • Кировоградская область — 7 861 (44);
  • Луганская область — 8 994 (94);
  • Львовская область — 57 401 (448);
  • Николаевская область — 27 479 (462);
  • Одесская область — 65 503 (914);
  • Полтавская область — 32 506 (545);
  • Ровенская область — 38 920 (264);
  • Сумская область — 38 321 (151);
  • Тернопольская область — 32 579 (81);
  • Харьковская область — 65 652 (238);
  • Херсонская область — 15 973 (159);
  • Хмельницкая область — 36 840 (26);
  • Черкасская область — 35 413 (468);
  • Черновицкая область — 38 555 (192);
  • Черниговская область — 27 358 (122).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

статистика коронавируса на 22 декабря

По данным ресурса covid19.gov.ua, 20 декабря было проведено 22 149 ПЦР-тестов, 31,1% из них оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 391 образец.

Напомним, 19 декабря по всей территории Украины вступили в силу новые ограничения в рамках коронавирусного карантина. В частности, новые запреты касаются проведения массовых мероприятий, сферы развлечений и работы заведений общепита.