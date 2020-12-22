Статистика коронавируса в Украине на 22 декабря: 8513 новых случаев
За сутки выздоровели 14 020 человек.
21 декабря было зафиксировано 8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 415 детей и 368 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 318 человек;
- умерли – 232;
- выздоровели – 14 020;
- проведено тестирований – 46 696 (в том числе методом ПЦР – 26 341, методом ИФА – 20 355).
За все время пандемии в Украине заболели 979 506 человек, выздоровели – 600 288, умерли – 16 897, проведено ПЦР-тестов – 5 307 601.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 102 282 случая (из них 1 159 за минувшие сутки);
- Винницкая область — 21 145 (110);
- Волынская область — 31 138 (365);
- Днепропетровская область — 54 147 (992);
- Донецкая область — 32 760 (247);
- Житомирская область — 36 810 (36);
- Закарпатская область — 27 303 (108);
- Запорожская область — 48 454 (665);
- Ивано-Франковская область — 42 090 (64);
- Киевская область — 54 022 (559);
- Кировоградская область — 7 861 (44);
- Луганская область — 8 994 (94);
- Львовская область — 57 401 (448);
- Николаевская область — 27 479 (462);
- Одесская область — 65 503 (914);
- Полтавская область — 32 506 (545);
- Ровенская область — 38 920 (264);
- Сумская область — 38 321 (151);
- Тернопольская область — 32 579 (81);
- Харьковская область — 65 652 (238);
- Херсонская область — 15 973 (159);
- Хмельницкая область — 36 840 (26);
- Черкасская область — 35 413 (468);
- Черновицкая область — 38 555 (192);
- Черниговская область — 27 358 (122).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, 20 декабря было проведено 22 149 ПЦР-тестов, 31,1% из них оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 391 образец.
Напомним, 19 декабря по всей территории Украины вступили в силу новые ограничения в рамках коронавирусного карантина. В частности, новые запреты касаются проведения массовых мероприятий, сферы развлечений и работы заведений общепита.