Статистика коронавируса в Украине на 22 декабря: 8513 новых случаев

За сутки выздоровели 14 020 человек.

21 декабря было зафиксировано 8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 415 детей и 368 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 318 человек;

умерли – 232;

выздоровели – 14 020;

проведено тестирований – 46 696 (в том числе методом ПЦР – 26 341, методом ИФА – 20 355).

За все время пандемии в Украине заболели 979 506 человек, выздоровели – 600 288, умерли – 16 897, проведено ПЦР-тестов – 5 307 601.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 102 282 случая (из них 1 159 за минувшие сутки);

Винницкая область — 21 145 (110);

Волынская область — 31 138 (365);

Днепропетровская область — 54 147 (992);

Донецкая область — 32 760 (247);

Житомирская область — 36 810 (36);

Закарпатская область — 27 303 (108);

Запорожская область — 48 454 (665);

Ивано-Франковская область — 42 090 (64);

Киевская область — 54 022 (559);

Кировоградская область — 7 861 (44);

Луганская область — 8 994 (94);

Львовская область — 57 401 (448);

Николаевская область — 27 479 (462);

Одесская область — 65 503 (914);

Полтавская область — 32 506 (545);

Ровенская область — 38 920 (264);

Сумская область — 38 321 (151);

Тернопольская область — 32 579 (81);

Харьковская область — 65 652 (238);

Херсонская область — 15 973 (159);

Хмельницкая область — 36 840 (26);

Черкасская область — 35 413 (468);

Черновицкая область — 38 555 (192);

Черниговская область — 27 358 (122).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 20 декабря было проведено 22 149 ПЦР-тестов, 31,1% из них оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 391 образец.

Напомним, 19 декабря по всей территории Украины вступили в силу новые ограничения в рамках коронавирусного карантина. В частности, новые запреты касаются проведения массовых мероприятий, сферы развлечений и работы заведений общепита.