Юлия Свириденко стала новым заместителем главы ОП по вопросам экономики

Первый опыт госслужбы новый топ-чиновник Офиса президента Юлия Свириденко получила в Черниговской ОГА.

На должности заместителя руководителя Офиса президента Юлия Свириденко, бывшая первый замминистра экономики, заменила Юлию Ковалив. Соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский.

Вечером 21 декабря Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Юлию Свириденко с должности первого замминистра экономики, которую она занимала с сентября 2019 года.

В тот же день днем Юлия Ковалив сообщила на своей странице в Facebook, что она покидает должность заместителя руководителя Офиса президента. Это был "невероятный опыт и большая ответственность", добавила она. Глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев написал в Telegram:

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До прихода в Минэкономики Свириденко занимала должность первого заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации (ОГА).

По информации в соцсетях, ее привел в Министерство экономики тогдашний министр Тимофей Милованов. Сейчас он — советник главы Офиса президента Андрея Ермака.

Свириденко 34 года. Закончила Киевский национальный торгово-экономический университет, магистр менеджмента. С 2015 года работала в Черниговской ОГА. До этого работала оценщиком в бюро технической инвентаризации, руководителем представительства Чернигова в Китае.

В декларации за 2018 год она указала две небольшие квартиры в Киеве и Чернигове. На ее мужа записаны большая квартира в Чернигове, земельный участок (1496 кв. м) и автомобиль BMW X3 (2016 года выпуска).

Напомним, на том же внеплановом заседании правительства 21 декабря Юрия Витренко назначили и.о. министра энергетики.