На границе вырос пассажиропоток: украинцы возвращаются из ЕС

Больше всего загружены пункты пропуска на границе с Польшей и в Закарпатской области.

В последние дни в Украину въезжают почти по 90 тыс. человек в сутки, а в ноябре и в начале декабря этот показатель составлял около 50 тыс. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Пограничники назвали рост въездного пассажиропотока в предновогодний период традиционным. Во многом он связан с тем, что заробитчане возвращаются домой накануне длительных рождественских каникул в Европе. В прошлом году в эти дни границу пересекали до 300 тыс. человек в сутки.

Сейчас больше всего пассажиропоток вырос во всех работающих пунктах пропуска на границе с Польшей, а также в Закарпатской области.

Пограничники напоминают, что на сегодняшний день четыре соседние с Украиной страны: Венгрия, Словакия, Молдова и Румыния включены в "красный" список Минздрава (он обновляется еженедельно). Поэтому те, кто приехал из них, должны пройти самоизоляцию с приложением "Дома". От нее освобождены дети до 12 лет, лица, имеющие отрицательный ПЦР-тест, проведенный не более чем за 48 часов до пересечения границы, и некоторые другие категории граждан.

После новогодних праздников традиционно возрастает выездной пассажиропоток. Планируя поездки в этом году следует учитывать актуальную карантинную ситуацию в странах назначения и транзита. Например, Польша на днях сообщила о введении в стране национального карантина с 28 декабря по 17 января.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины согласовало с белорусскими властями допуск украинских граждан в Беларусь с целью лечения, в связи с тем, что ранее Беларусь в карантинных целях закрыла свою границу.