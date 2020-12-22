Укразлизныця начнет показывать лицензионные фильмы и мультики в “Интерсити”

Пока не сообщается, установят ли экраны для каждого пассажира, или один фильмом будет наслаждаться весь вагон.

Во время тестового периода услуга будет предоставляться бесплатно, сообщают в Sweet.tv

В поездах класса "Интерсити" и Интерсити+" появится возможность смотреть лицензионный контент.

"Доступ к мультимедийному контенту – это именно то, чего действительно долгое время ждали наши пассажиры. Для нас такое партнерство – это возможность расширить перечень бортовых сервисов, чтобы сделать делать каждое путешествие с Укрзализныцей еще комфортнее", — отмечает Андрей Уманец, директор Украинской железнодорожной скоростной компании.

По словам директора онлайн-кинотеатра, в компании знают, как бывает грустно ездить в поездах, даже когда за окном красивые пейзажи. Поездки станут комфортнее с доступом к лицензионному контенту.

Отмечается, что для реализации проекта компания установит дополнительное оборудование в поезда. Уже сейчас сервис тестирует на маршруте "Киев-Славское". При этом не уточняется речь, идет об интернет-доступе к сервису с устройств пассажиров или контент будут показывать с экранов, установленных в поездах.

Sweet.tv – это украинский онлайн-кинотеатр, который имеет прямые контракты со многими киностудиями. Благодаря этому сервис предоставляет украинский дубляж.

Напомним, ранее в поездах "Интерсити" появилась возможность заказывать бизнес-ланчи.

Также с 1 ноября компания снизила стоимость билета на поезда класса "Интерсити" и обещает их не повышать до апреля 2021.