Большинство харьковчан показали, как они относятся к мэру, – Кличко на похоронах Кернеса

По словам Кличко, Кернес был мэром города, который мог показать пример местного самоуправления.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сегодня люди прощаются с одним из самых опытных градоначальников Украины, мэром Харькова Геннадием Кернесом. Об этом он сообщил на похоронах Кернеса, передает PavlovskyNews.

"Кто-либо неоднозначно к нему относился, но большинство харьковчан показали, как они относятся к мэру, который набрал достаточно большое количество голосов", – сказал Кличко.

По его словам, Кернес был мэром города, который мог показать пример местного самоуправления.

"Я помню, как мы много раз спорили, где были лучше сервисы у наших городов — это добрые споры между мэрами городов", – говорит Кличко.

[ + – ]

Напомним, что в Благовещенском соборе Харькова с 7:00 до 9:00 проходила церемония отпевание мэра. На этой процедуре присутствовал секретарь горсовета и первый заместитель Кернеса Игорь Терехов. Терехов будет выполнять обязанности мэра до выборов.

Ранее сообщалось, что мэра Харькова похоронят на городском кладбище №2. Могила будет находится рядом с бывшим председателем Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.