В Киеве более тысячи пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

Всего в стационарах столицы лечатся 1908 больных COVID-19.

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 1,3 тысяч новых случаев коронавируса, Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В больницах столицы находятся 1908 пациентов с COVID-19.

За сутки умерли 30 человек. Всего за период пандемии в столице 1779 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 103 663.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 98 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 947 человек.

В стационарах лечатся 1908 больных COVID-19. Из них 11 детей. 1112 пациентов — в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1325 человек. Под аппаратами ИВЛ — 27 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях — свыше 48%.

Больше всего новых случаев COVID-19 за прошлые сутки обнаружили в Дарницком районе — 228, Деснянском — 165, а также в Днепровском — 152 случая.

Напомним, за 22 декабря коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине заболели еще 10 136 человек, среди них 537 детей и 422 медработника.