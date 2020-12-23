Суд разрешил заочное расследование против экс-главы СБУ времен Майдана

Александр Якименко – глава СБУ. Он скрывается от органов следствия и суда. Его обвиняют по ряду статей.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство ГБР о предоставлении разрешения на досудебное расследование, сообщают в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Александр Якименко возглавлял Службу безопасности с января по 2013 по февраль 2014 года. В настоящее время скрывается в России.

Разрешение выдано в рамках расследования преступлений власти Януковича и его окружения во время Революции достоинства. Их подозревают по целому ряду статей: превышение служебных полномочий, незаконное ограничение проведения митингов. Это привело к убийствам, умышленным нанесениям телесных повреждений участникам протестов, а также дезертирства.

18-20 февраля 2014 года — самые кровавые дни во время Евромайдана, в эти дни была убита большая часть "Небесной сотни". После этих событий Янукович сбежал из страны и ныне живет в РФ.

Отмечается, что подозрения выдвинуты экс-президенту Януковичу, главе СБУ Якименко и его первого заместителя, министра внутренних дел Захарченку и его первом заместителю, командующему внутренних войск МВД и других лиц.

Напомним, что ранее Янукович потребовал личного участия в суде по делу против него.

Ранее сообщалось, что судью, который выносил приговоры активистам "Антимайдана" пожизненно назначили судьей Печерского райсуда Киева.