Янукович требует личного участия в суде по делу Майдана

9 декабря в суде будут рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения Януковичу в деле Майдана.

Виталий Сердюк, адвокат беглого президента Украины Виктора Януковича, сообщил на своей странице в Facebook, что его клиент хочет лично присутствовать на заседании Печерского райсуда Киева, на котором тому будут избирать меру пресечения по делу Майдана.

"Виктор Янукович требует личного участия в процессе, привлечения к нему потерпевших и допроса свидетелей. Виктор Янукович обратился в Печерский райсуд с требованием обеспечить его личное участие в процессе, как уже было сделано по данному делу Святошинским судом в 2016 году. Кроме того, к делу должны быть допущены и сами потерпевшие", — написал Сердюк.

Он добавил, что заседание должно состояться 9 декабря в 14:45 и напомнил, что это будет повторное рассмотрение, а предыдущее "незаконное и необоснованное" решение Печерского суда отменил Киевский апелляционный суд.

"Уже 6 лет прокуратура по заказу заинтересованных лиц, пришедших к власти в 2014 году незаконным путем, работает не над поиском действительно виновных, а наоборот над освобождением их от ответственности и занимается лишь подменой фикции видимостью реального расследования", — написал адвокат Януковича.

Сердюк заявил, что на заседании должны быть заслушаны обе стороны: и тогдашние представители власти и сторонники Майдана. По его мнению, на допрос необходимо вызвать целый ряд лиц, среди которых: Николай Азаров, Виталий Захарченко, Александр Якименко, Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Андрей Парубий, Александр Турчинов, Юрий Луценко и "непосредственные участники стрельбы" Иван Бубенчик, Владимир Парасюк и грузинские снайперы.

Адвокат Януковича заявил, что они передают суду и будут требовать изучить 15 томов материалов, которые якобы доказывают причастность к расстрелам на Майдане представителей "постмайданной власти".

Напомним, заочный арест Виктора Януковича в деле о массовых убийствах на Майдане в феврале 2014 года был отменен 16 ноября. Прокурор Алексей Донский рассказал, что произошло это, вероятно, из-за технической ошибки.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене – 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины. Адвокат Януковича тогда заявил, что экс-президент намерен вернуться в Украину.

В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене Виктора Януковича.

В феврале 2020 года, в шестую годовщину расстрелов на Майдане, бывший президент Украины Виктор Янукович написал обращение, в котором выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет "объединить страну", и заявил о готовности помочь ему.