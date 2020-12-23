Боевики вернули Украине бойца ВСУ, которого держали в плену

Александр Пупко провел в плену почти неделю.

В среду, 23 декабря, луганские боевики вернули украинской стороне военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ Александра Пупко, который был в плену боевиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Telegram-канале.

Отмечается, что возвращению воина содействовала Гуманитарная подгруппа в ТКГ.

"Украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александр Иванович, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию", – сказано в сообщении.

Напомним, 21 декабря боевики заявили, что 17 декабря задержали украинского военного Александра Пупко около оккупированного города Славяносербск в Луганской области.

В 14-й бригаде Пупко находится в должности командира отделения разведывательного взвода мотопехотного батальона.