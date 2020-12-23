Лерос показал видео передачи денег за должность министра (видео)

На пленках речь идет о назначении министром аграрной политики Романа Лещенко.

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал новое видео, на которых мужчина, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака, ведет переговоры о назначении на должность министра аграрной политики Романа Лещенко за денежное вознаграждение.

Видеоматериалы появились на официальном YouTube-канале Гео Лерос.

На видео видно, как якобы Александр Луцкий, который со слов Геруса долгое время занимался земельными вопросами, передает людям, связанным с Ермаком, аванс в размере 50 тыс. долларов США.

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Оперативная съемка велась в период 2019 и до конца января 2020 года, когда на должности премьер-министра был Алексей Гончарук.

Напомним, в марте Лерос стал участником конфликта с председателем ОПУ Андреем Ермаком. Депутат обнародовал видео, на которых брат Ермака Денис якобы обсуждает вопрос назначения людей на государственные должности. Тогда скандал получил название "пленки Ермака".

В ответ Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР и потребует проведения "всестороннего расследования обстоятельств записи этих видео". 30 марта САП открыла уголовное дело по заявлению нардепа от "СН" Гео Лероса о возможной "торговле госдолжностями" Денисом Ермаком.