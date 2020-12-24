Газонокосилка и телефоны - что теряли пассажиры Киевского метрополитена в 2020 году

В Бюро находок за год попало более 180 разных вещей.

По статистике сотрудников бюро, частота потерь зависит от времени года и погоды – сообщается на странице Киевского метрополитена в фейсбуке.

В осенне-зимний период чаще всего теряют шарфы, перчатки, шапки, зонты, очки, рюкзаки и сумочки. При этом в компании отмечают, что за потерянными вещами возвращается лишь треть владельцев.

В публикации также опубликовали список некоторых найденных вещей за год.

Из ценных вещей:

Фитнес-браслет

Электронная книга

Телефон

Ноутбук

Из бытовых вещей:

Газонокосилка

Микроволновка

Гладильная доска

Надувной матрас

Также выделили ТОП-5 потерянных вещей: самокат, платье, телефоны, чемоданы и детские рюкзаки.

В Бюро напомнили, что они находятся на станции "Нивки". Режим работы с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45. В субботу и воскресенье — выходной. Также с 12 до 12:45 обеденный перерыв.

Дополнительно сообщается, что найденные документы отправляются правоохранительным органам. А за сохранение вещей предусмотрена оплата.

В компании призвали пассажиров быть внимательными и не оставлять свои вещи. В целях безопасности при обнаружении брошенных вещей необходимо обращаться к сотрудникам станций, а самим их не трогать.

Напомним, что по заверениям мэра Киева метро на Виноградарь откроют к концу следующего года.

Также ранее сообщалось, что власть не будет ограничивать работу подземки на время усиления карантина в январе.