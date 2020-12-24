Пассажиропоток МАУ упал в 4 раза по итогам 2020 года

Авиакомпании пришлось вернуть пассажирам почти $22 млн.

Объем перевозок Международных авиалиний Украины по сравнению с прошлым годом сократился в четыре раза. Если в 2019 году МАУ перевезла около 8 млн пассажиров, то в 2020 году — только 1,8 млн. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Также на данный момент МАУ перевезла 4,82 тыс. тонн грузов (в 2019 году — 15,073 тыс. тонн ) и 1,35 тыс. тонн почты (в 2019 — 4,404 тыс. тонн).

"Вследствие пандемии Covid-19 и решений правительства о запрете авиационного сообщения авиакомпания вынуждена была отменить тысячи рейсов и, как следствие, авиакомпания получила тысячи обращений о возврате средств". — сообщили в МАУ.

В период с апреля по ноябрь 2020 года были обработаны 85 861 запросов пассажиров и оформлены возвращения на сумму в размере почти $22 млн. К этому времени зафиксировано еще около 56 тыс. необработанных заявок на возврат денежных средств.

На данный момент зарегистрировано около 56 тыс. необработанных запросов на возврат средств.

Напомним, отрасль авиаперевозок — среди тех, кто сильнее других пострадал от закрытия границ в период пандемии. С начала года во всем мире деятельность прекратили уже более 43 авиакомпаний. В августе генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин говорил, что из-за карантина аэропорт потерял около трети авиакомпаний, а загрузка действующих рейсов значительно упала.