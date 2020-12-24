В Минздраве назвали места, где риск заражения COVID-19 выше всего

По словам министра, самый высокий риск инфицирования коронавирусом — в кафе, ресторанах и барах.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что заведения общественного питания — это места, в которых риск заражения COVID-19 является самым высоким. Потому, с его точки зрения, запрет на работу кафе, ресторанов и баров с 8 по 24 января является оправданным. Об этом рассказывает "Интерфакс".

"Мы знаем, как будет расти заболеваемость, какие факторы влияют на рост. Уместно было бы вообще не проводить празднования по ресторанам, риск инфицирования в заведениях общественного питания является самым высоким", — сообщил Степанов.

При этом, по словам главы Минздрава, нет необходимости полностью прекращать работу общественного транспорта, поскольку ограничения, которые будут введены, якобы и без того существенно сократят количество пассажиров в нем.

Степанов считает, что стратегия Минздрава в противоэпидемических мерах всегда демонстрировала эффективность.

"Все началось с локдауна в начале года, что позволило свести первую волну к минимуму. Если бы тогда количество заболевших на протяжении недели было 1 тыс. больных в сутки, мы бы получили коллапс медицинской системы. После этого мы перешли к формату адаптивного карантина, который мог работать до определенного уровня заболеваемости. Но мы не дошли до тех цифр, как некоторые европейские страны, что позволило не входить в жесткий локдаун", — сказал министр.

По словам Степанова, когда еженедельное количество случаев коронавируса и госпитализаций от него росло на 30-35%, 9 ноября был введен единый карантинный режим для всей страны. Также весь декабрь решили оставить рабочим.

Отметим, Степанов ранее рассказал, что из-за новогодних праздников в Минздраве ожидают роста заболеваемости коронавирусом.

Напомним, с 8 по 24 января Кабинет Министров Украины готовится ввести полный локдаун. Решение о введении жесткого карантина принято на заседании Кабмина 9 декабря. Усиленные карантинные ограничения назвали "зимними каникулами ради безопасности".