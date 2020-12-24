В кинотеатрах Украины впервые за два года покажут фильм российского производства

Прокатчики считают, что украинское законодательство трансляцией фильма из РФ они не нарушают.

24 декабря 2020 года в ряде украинских сетей кинотеатров начался показ фильма "Обратная связь" от российского коллектива "Квартета И", известного по кинолентам "О чем говорят мужчины" и "День выборов". Это первая картина российского производства, которую покажут в украинских кинотеатрах за последние два года, рассказывает "Страна".

Последним российским фильмом, который показывали в кинотеатрах Украины, стала "Громкая связь", которую тоже снял "Квартет И". "Обратная связь" — это продолжение той картины, которая является ремейком фильма "Идеальные незнакомцы" от итальянца Паоло Дженовезе. Права на адаптацию были выкуплены не только "Квартетом И", но и творческими коллективами еще в девяти странах.

"Обратная связь" стала уже оригинальной лентой по сценарию от "Квартета И". Персонажи в ленте будут те же, однако сюжет продолжит их историю.

[ + – ] Афиша фильма "Обратная связь" Фото: kino-teatr.ua

В администрации одной из сетей украинских кинотеатров, "Оскар", журналистам рассказали, что они не считают трансляцию фильма из России нарушением законодательства.

"Обратная связь" идет на русском языке с украинскими субтитрами. Раньше тоже был фильм от "Квартета И", и он тоже шел на русском языке. Давно российских фильмов не было просто потому, что дистрибьюторы их не давали", — сообщили представители сети кинотеатров.

В описании версии трейлера, который опубликован на странице украинской сети кинотеатров KinoLand, у ленты такой синопсис:

"Продолжение успешной комедии "Громкая связь" от "Квартета И" на больших экранах! Компания из семи друзей снова собирается вместе, чтобы отпраздновать Новый год. Накануне праздника герои решают сыграть в простую игру на честность, но они даже не подозревают, какие сюрпризы готовит им новогодняя ночь!".

[ + – ] Трейлер фильма "Обратная связь"

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