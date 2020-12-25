Статистика коронавируса в Украине на 25 декабря: более 11 тысяч заболевших

В Украине за сутки выздоровело более 15 тысяч человек.

По состоянию на утро 25 декабря в Украине выявили 11 035 случаев COVID-19 (сутками ранее – 11 490). Среди заболевших – 484 ребенка и 388 медработников. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За прошедшие сутки госпитализировали 2 739 человек, летальных случаев – 186, выздоровело 15 337 человек.

В стране провели 58 874 тестирования на коронавирус, из них 37 873 – методом ПЦР.

С начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 012 167 случаев коронавирусной инфекции, скончался 17 581 пациент с COVID-19, выздоровело 646 772 человека.

Больше всего инфицирований за сутки выявлено в Киеве (1038) и Одесской области (963).

Количество случаев коронавирусной инфекции в регионах:

– Киев – 106078 (+1 038);

– Винницкая – 21698 (+208);

– Волынская – 32149 (+232);

– Днепропетровская – 55680 (+506);

– Донецкая – 34225 (+487);

– Житомирская – 37 848 (+380);

– Закарпатская – 27 650 (+107);

– Запорожская – 50 805 (690);

– Ивано-Франковская – 42611 (+129);

– Киевская – 56374 (+877);

– Кировоградская – 8149 (+104);

– Луганская – 9725 (+282);

– Львовская – 58875 (+503);

– Николаевская – 28805 (+454);

– Одесская – 67 934 (+963);

– Полтавская – 33997 (+488);

– Ровенская – 39979 (+345);

– Сумская – 39490 (+567);

– Тернопольская – 33175 (+203);

– Харьковская – 67417 (+629);

– Херсонская – 16679 (+271);

– Хмельницкая – 38004 (+404);

– Черкасская – 36 947 (+529);

– Черновицкая – 39 143 (+229);

– Черниговская – 28 730 (+455).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 23 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 33,51% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 11 687. Тогда было проведено 42 132 ПЦР-тестов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав ожидает рост заболеваемости COVID-19 в ближайшее время. Возможный рост связывают с новогодними праздниками.