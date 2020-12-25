Украинский "Щедрик" зазвучал на вершине Кавказских гор (видео)
Азербайджан поздравил Украину с грядущими праздниками
Творение украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик" зазвучало на вершине Кавказских гор, сообщил на своей странице в Фейсбуке посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, опубликовав видео.
"Украинский "Щедрик" посетил Азербайджан! Этот замечательный музыкальный подарок для всех Вас! Сердечно поздравляю с наступающими праздниками!", – говорится в подписи к публикации.
Музыканты из Украины и Азербайджана сыграли мелодию на старинных кавказских инструментах, благодаря чему она получила новое звучание.
"Щедрик" – это народная украинская песня, оповещающая о приближении новогодних и рождественских праздников. Всемирную популярность колядка получила в музыкальной обработке Николая Леонтовича и зазвучала по всей планете. В США она стала главной рождественской песней, получив название Carol of the Bells.
Отметим, что за последние несколько дней исполнением "Щедрика" порадовал не только Азербайджан. Несколько ранее военный оркестр США тоже спел "Щедрик".
Мелодия много раз исполнялась в различных интерпретациях. Так, американская группа-акапелла Pentatonix представила свою версию песни, в которой мелодия воспроизведена только голосами исполнителей.
Канадская группа Barenaked Ladies записала песню в своей обработке для альбома Barenaked for Holidays.
В ноябре 2016 года в честь 100-летия со дня первого исполнения "Щедрика" был объявлен флешмоб #щедрик100challenge. Десятки исполнителей из разных стран записывали и публиковали в сети видео, где звучала эта песня.
Напомним, украинские военные с передовой на Донбассе презентовали видеопоздравление с Новым годом и Рождеством, в котором звучит "Щедрик". А президент Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с Рождеством, напомнил, что "Щедрик" Леонтовича дарит рождественский дух по всему миру.