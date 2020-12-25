Украинский "Щедрик" зазвучал на вершине Кавказских гор (видео)

Азербайджан поздравил Украину с грядущими праздниками

Творение украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик" зазвучало на вершине Кавказских гор, сообщил на своей странице в Фейсбуке посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, опубликовав видео.

"Украинский "Щедрик" посетил Азербайджан! Этот замечательный музыкальный подарок для всех Вас! Сердечно поздравляю с наступающими праздниками!", – говорится в подписи к публикации.

Музыканты из Украины и Азербайджана сыграли мелодию на старинных кавказских инструментах, благодаря чему она получила новое звучание.

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"Щедрик" – это народная украинская песня, оповещающая о приближении новогодних и рождественских праздников. Всемирную популярность колядка получила в музыкальной обработке Николая Леонтовича и зазвучала по всей планете. В США она стала главной рождественской песней, получив название Carol of the Bells.

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Отметим, что за последние несколько дней исполнением "Щедрика" порадовал не только Азербайджан. Несколько ранее военный оркестр США тоже спел "Щедрик".

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Мелодия много раз исполнялась в различных интерпретациях. Так, американская группа-акапелла Pentatonix представила свою версию песни, в которой мелодия воспроизведена только голосами исполнителей.

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Канадская группа Barenaked Ladies записала песню в своей обработке для альбома Barenaked for Holidays.

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В ноябре 2016 года в честь 100-летия со дня первого исполнения "Щедрика" был объявлен флешмоб #щедрик100challenge. Десятки исполнителей из разных стран записывали и публиковали в сети видео, где звучала эта песня.

Напомним, украинские военные с передовой на Донбассе презентовали видеопоздравление с Новым годом и Рождеством, в котором звучит "Щедрик". А президент Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с Рождеством, напомнил, что "Щедрик" Леонтовича дарит рождественский дух по всему миру.