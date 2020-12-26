Статистика коронавируса в Украине на 26 декабря: в больницах оказались 2888 человек

За последние сутки вирус унес 121 жизнь

По состоянию на 26 декабря в Украине зафиксировано 7 709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них – 366 детей и 198 медработников, сообщили в Минздраве.

Всего за последние сутки в стране госпитализированы 2888 человек, выздоровели 5145 граждан, умерли 121 пациент.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Днепропетровской и Львовской областях (по 676), Киевской (568), Одесской (513) и в Запорожской (445). Меньше всего заболевших за последние сутки – в Кировоградской области (56).

Было проведено 24 621 ПЦР-теста на коронавирус и 6 861 тестов методом ИФА.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 019 876 человек, выздоровели 651 917 граждан, скончались 17 702 украинца. За этот период было проведено 5 453 446 ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах:

- Киев — 106 486 (+408);

- Винницкая область — 21 858 (+160);

- Волынская область — 32 300 (+151);

- Днепропетровская область — 56 356 (+676);

- Донецкая область — 34 586 (+361);

- Житомирская область — 38 219 (+371);

- Закарпатская область — 27 754 (+104);

- Запорожская область — 51 250 (+445);

- Ивано-Франковская область — 42 725 (+114);

- Киевская область — 56 942 (+568);

- Кировоградская область — 8205 (+56);

- Луганская область — 9906 (+181);

- Львовская область — 59 551 (+676);

- Николаевская область — 29 117 (+312);

- Одесская область — 68 447 (+513);

- Полтавская область — 34 341 (+344);

- Ровенская область — 40 195 (+216);

- Сумская область — 39 848 (+358);

- Тернопольская область — 33 328 (153);

- Харьковская область — 67 655 (+238);

- Херсонская область — 16 917 (+238);

- Хмельницкая область — 38333 (+329);

- Черкасская область — 37 321 (+374);

- Черновицкая область — 39293 (+150);

- Черниговская область — 28 943 (+213).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал места, где риск заражения коронавирусом – выше всего. Это кафе, бары и рестораны.

Тем временем новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, уже выявлен в восьми европейских государствах и Японии. Основными переносчиками оказались граждане, прилетевшие из страны, где был обнаружен мутировавший вирус.