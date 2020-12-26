Украинские военные исполнили "Щедрик" (видео)

Полную версию выступления военные пообещали опубликовать к православному Рождеству

Оркестр Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины исполнил мелодию колядки "Щедрик" в центре Винницы, украсив таким образом рождественские праздники.

Военные переняли эстафету от своих американских коллег, оркестра военно-воздушных сил США, которые несколькими днями ранее поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством. Теперь украинские защитники хотят исполнить эту мелодию вместе с американцами, сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ в Фейсбуке.

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Дирижер оркестра полковник Кристина Мур Уррутия перед началом выступления обратилась к зрителям, рассказав о том, что эта мелодия – приветствие украинско-американского партнерства.

"У Украины нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты, которые поддерживают ваши усилия в отстаивании суверенитета и территориальной целостности страны", – подчеркнула она.

Напомним, музыканты из Украины и Азербайджана совместно сыграли украинскую колядку на традиционных азербайджанских инструментах на вершине Кавказских гор.

В 2016 году исполнилось 100 лет с первого исполнения колядки в обработке украинского композитора Николая Леонтовича. Его отметили флешмобом #щедрик100challenge. Десятки исполнителей из разных стран записывали и публиковали в сети видео, где звучала эта песня.

Президент Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с Рождеством, напомнил, что "Щедрик" Леонтовича дарит рождественский дух по всему миру.