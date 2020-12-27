Синоптики обещают "бабье лето" в канун Нового года

Последняя неделя декабря будет теплой и преимущественно солнечной.

В воскресенье, 27 декабря, в Украину пришла преимущественно теплая и солнечная погода, которая продержится до Нового года. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Последнее воскресенье 2020 года будет иметь антициклонический характер, погода будет сухой и ясной.

"С голубым небом и, наконец, не серыми, а белыми облаками. Только ночью на юго-востоке Украины еще задержатся мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега", – пишет Диденко.

Она отмечает, что мощная циклоничность с осадками и штормовым ветром расположится над Западной Европой.

В Украине же температура воздуха в большинство областей будет в пределах нуля. В ближайшую ночь ожидается небольшое снижение температуры почти по всей стране, кроме южных областей. На востоке и северо-востоке местами температура упадет до минус 5-7 градусов.

В Киеве воскресенье будет сухим и солнечным. Воздух прохладный, ночью ожидается небольшая минусовая температура, а днем около нуля.

Но со вторника, 29 декабря, и до самой новогодней ночи в стране установится по-весеннему теплая погода. Температуры 31 декабря будет варьироваться в пределах от 4 до 11 градусов тепла, днем на большей территории ожидаются дожди.

Напомним, европейская служба мониторинга атмосферы "Коперник" сообщила, что ноябрь в 2020 году стал рекордно теплым за все время их наблюдений.

Ранее Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского сообщила, что октябрь 2020 года стал рекордно теплым октябрем за последние 140 лет наблюдений. А сентябрь 2020 года в "Копернике" тоже назвали рекордно теплым за всю историю наблюдений.