Для закупки вакцины в бюджет заложены 3 млрд грн, – Шмыгаль

Правительство уже выделило 1,3 миллиарда грн для Минздрава на вакцины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что страна будет обладать достаточным ресурсом для того, чтобы закупить необходимое количество вакцины против COVID-19. По его словам, для этого ведутся переговоры, будет создан специальный фонд, а в бюджете-2021 заложены деньги.

Об этом он написал в Facebook.

"Почти 3 млрд грн на эти цели уже заложено в госбюджете-2021. Еще дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам. Кроме того, правительство уже в этом году выделило 1,3 миллиарда гривен для Минздрава на вакцины", – написал Шмыгаль, добавив, что это решение согласовал бюджетный комитет Верховной Рады.

Он отметил, что вопрос поставки вакцины в Украину обсуждается с послами G7, правительством США, Польшей, а также Всемирным банком.

"На этой неделе закупку вакцин от COVID-19 обсудил с послами G7 и ЕС. Также этот вопрос прорабатывается совместно с Всемирным банком и ЕИБ. Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС", – рассказал глава Кабмина.

Отметим, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал, что украинские власти предложат мировым производителям вакцины против COVID-19 свои услуги по транспортировке препарата в разные страны самолетом "Мрия". За такую услугу Украина будет просить получить вакцину вне очереди и без квот.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения задачу получить вакцину в конце января, в крайнем случае – в феврале.