Статистика коронавируса в Украине на 28 декабря: впервые с октября меньше 4,4 тыс. случаев
36% от выявленных случаев были госпитализированы.
По состоянию на утро 28 декабря в Украине выявили 4 385 случаев COVID-19 (последний раз такое низкое количество новых случаев было в начале октября). Среди заболевших – 196 детей и 141 медработник. Летальных исходов — 75. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.
Также за прошедшие сутки госпитализировали 1 588 человек, а 7 191 пациент выздоровел. Таким образом, 36% от выявленных случаев были госпитализированы.
За сутки, по данным Минздрава, было сделано 15 332 теста, методом ПЦР — 12 225.
Всего за время пандемии с Украине заболели коронавирусом 1 030 373 человека, выздоровели – 665 729 человек, а умерли – 17 849 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.
Количество случаев коронавируса в регионах:
г. Киев — 108 055 случаев (за прошедшие сутки +851 новый случай);
Винницкая область — 22 008 (+48);
Волынская область — 32 537 (+108);
Днепропетровская область — 57 196 (+303);
Донецкая область — 35 188 (+259);
Житомирская область — 38 545 (+51);
Закарпатская область — 27 879 (+51);
Запорожская область — 52 175 (+472);
Ивано-Франковская область — 42 894 (+66);
Киевская область — 57 614 (+283);
Кировоградская область — 8 234 (+9);
Луганская область — 10 013 (+31);
Львовская область — 60 005 (+207);
Николаевская область — 29 878 (+347);
Одесская область — 69 134 (+172);
Полтавская область — 34 843 (+243);
Ровенская область — 40 332 (+37);
Сумская область — 40 129 (+82);
Тернопольская область — 33 540 (+88);
Харьковская область — 67 991 (+123);
Херсонская область — 17 193 (+126);
Хмельницкая область — 38 408 (+30);
Черкасская область — 37 856 (+239);
Черновицкая область — 39 515 (+93);
Черниговская область — 29 212 (+66).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 26 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 31,57% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 5 583. Тогда было проведено 19 543 ПЦР-теста.
Отметим, по состоянию на утро 27 декабря в Украине было зафиксировано 6 113 новых случая COVID-19. Было госпитализировано 1 674 человек, оправились от болезни 6 621, а умерли 72 пациента.