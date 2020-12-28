Статистика коронавируса в Украине на 28 декабря: впервые с октября меньше 4,4 тыс. случаев

36% от выявленных случаев были госпитализированы.

По состоянию на утро 28 декабря в Украине выявили 4 385 случаев COVID-19 (последний раз такое низкое количество новых случаев было в начале октября). Среди заболевших – 196 детей и 141 медработник. Летальных исходов — 75. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

Также за прошедшие сутки госпитализировали 1 588 человек, а 7 191 пациент выздоровел. Таким образом, 36% от выявленных случаев были госпитализированы.

За сутки, по данным Минздрава, было сделано 15 332 теста, методом ПЦР — 12 225.

Всего за время пандемии с Украине заболели коронавирусом 1 030 373 человека, выздоровели – 665 729 человек, а умерли – 17 849 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Количество случаев коронавируса в регионах:

г. Киев — 108 055 случаев (за прошедшие сутки +851 новый случай);

Винницкая область — 22 008 (+48);

Волынская область — 32 537 (+108);

Днепропетровская область — 57 196 (+303);

Донецкая область — 35 188 (+259);

Житомирская область — 38 545 (+51);

Закарпатская область — 27 879 (+51);

Запорожская область — 52 175 (+472);

Ивано-Франковская область — 42 894 (+66);

Киевская область — 57 614 (+283);

Кировоградская область — 8 234 (+9);

Луганская область — 10 013 (+31);

Львовская область — 60 005 (+207);

Николаевская область — 29 878 (+347);

Одесская область — 69 134 (+172);

Полтавская область — 34 843 (+243);

Ровенская область — 40 332 (+37);

Сумская область — 40 129 (+82);

Тернопольская область — 33 540 (+88);

Харьковская область — 67 991 (+123);

Херсонская область — 17 193 (+126);

Хмельницкая область — 38 408 (+30);

Черкасская область — 37 856 (+239);

Черновицкая область — 39 515 (+93);

Черниговская область — 29 212 (+66).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 26 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 31,57% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 5 583. Тогда было проведено 19 543 ПЦР-теста.

Отметим, по состоянию на утро 27 декабря в Украине было зафиксировано 6 113 новых случая COVID-19. Было госпитализировано 1 674 человек, оправились от болезни 6 621, а умерли 72 пациента.