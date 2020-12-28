Украинцы рассказали, сколько готовы потратить на новогодний стол

16% опрошенных сообщили, что на новогодний стол нет денег.

Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол 2021 года, составляет 1440 гривен – на 3,6% больше, чем в 2020 году (1390 гривен). Об этом говорится в опросе фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

В 2018 году это было 1752 грн.

До 16% уменьшилась и доля опрошенных, которые ответили, что у них на новогодний стол нет денег. В предыдущие годы таких было 23%.

81% украинцев планирует встретить новый 2021 год дома, в кругу семьи.

Почти каждый десятый (9%) планирует провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников.

По сравнению с 2018 и 2019 годами очень заметное влияние эпидемии коронавируса: почти на 14% выросло количество респондентов, которые проведут новый год в кругу семьи, и вдвое уменьшилась доля тех, кто пойдет в гости.

В то же время каждый пятый молодой человек (или 23% от опрошенных в возрасте 18-29 лет) планирует встретить Новый год в компании. Среди опрошенных в возрасте 60+ 7% проведут новогоднюю ночь сами перед телевизором, а 6% вообще не будут праздновать.

Кроме того, у респондентов почти исчезло желание проводить Новый год в общественном заведении или на публичном праздновании.

Опрос проведен с 5 по 13 декабря 2020 года фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) среди 2004 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос осуществлен методом личного интервью face-to-face среди. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав ожидает рост заболеваемости COVID-19 в ближайшее время. Возможный рост связывают с новогодними праздниками.