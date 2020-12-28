Уровень опасности - желтый. Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий 29 декабря

На отдельных участках дорог может быть нарушено движение транспорта.

Во вторник, 29 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Будет наблюдаться шквальный ветер от 15 до 20 м/с, в Карпатах его порывы будут в пределах 25-30 м/с (І уровень опасности, "желтый"). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Накануне ГСЧС предупреждала об ухудшении погоды в Украине 28 декабря. По их информации, в течение дня скорость ветра по стране будет достигать 15–20 м/с, а в южных, центральных, западных и северных областях страны ожидался гололед.

Синоптики также предупреждали, что "новогодняя ночь снежной не будет".