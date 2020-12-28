"Укрпочта" в следующем году закупит почти 2000 машин для передвижных отделений

Автомобили будут использовать в селах с населением до 2 тысяч людей на территории 17 областей.

Реализация проекта "Передвижные отделения" позволит "принести цивилизацию" для 11 млн людей, сообщается на сайте "Укрпочты".

До конца 2021 года в компании планируют приобрести 1850 автомобилей, которые будут осуществлять разные услуги. Например, доставку до дверей, заказывать лекарства и мелкую бытовую технику в интернет-магазинах, оплачивать коммунальные услуги и другие. Проект будет действовать в 17 областях Украины.

"Международная площадка ЕБРР позволяет приобщить к участию в тендере широкий круг участников и создать мощную конкуренцию на торгах. Мы надеемся получить предложения от всех известных производителей машин такого формата и выбрать вариант, который полностью соответствует техническим требованиям и сможет предложить весь спектр работ по обслуживанию по лучшей цене. Первую поставку машин мы планируем на июнь, чтобы к концу 2021 года новые автомобили привезли 100% современных услуг в дома украинцев", — отметил Александр Наход, заместитель генерального директора по закупкам "Укрпочты".

Тендер на покупку автомобилей уже разместили на сайте ЕБРР, его сумма 63 млн евро. Кредит на покупку выделил Европейский банк реконструкции и развития.

Требования к автомобилям – наличие сейфа, GPS, видеорегистратора, гарантии и обслуживания в 17 областях, и другие.

Содержание отделений "Укрпочты" в небольших селах является финансово невыгодным для компании. Поэтому обеспечивать доступ к своим услугам в компании решили созданием передвижных отделений.

Напомним, что ранее "Укрпочта" договорилась о кредите с ЕБРР под госгарантии.

Глава госкомпании заявляет, что с 1 января "Укрпочта" может прекратить доставку пенсий.

Ранее "Укрпочта" вошла в ТОП-30 лучших почтовых компаний.