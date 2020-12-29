Заканчивается голосование за "самых влиятельных украинцев" по версии читателей Фокуса: первые итоги

Техническая команда анализирует результаты голосования, а редакция подводит первые итоги голосования, которое закончится в полночь.

Сегодня, 29 декабря, последний день голосования в онлайн-рейтинге самых влиятельных украинцев от focus.ua. Голосование началось вечером 15 декабря и подходит к концу, но команда Фокуса уже анализирует, откуда приходят голоса за кандидатов.

Первая пятерка рейтинга на момент написания новости выглядит следующим образом:

Количество голосов первой четверки на данный момент практически идентично.

Первые позиции в "группах" занимают следующие люди:

"лидеры" — Анатолий Шарий;

"стратеги" — Богдан Данилишин;

"магнаты" — Вадим Новинский;

"рулевые" — Кирилл Шевченко;

"кумиры" — Александр Усик;

"мастера" — Ольга Шарий.

Технические специалисты Фокуса продолжают отфильтровывать голоса по базам данным IP, замеченных в спаме или подозрительной активности. Кроме того, мы удалили голоса, полученные с IP-адресов, которые принадлежат не провайдерам (компании, предоставляющие услуги подключения к Интернету), а хостингам (компании, предоставляющие в аренду серверы). Также нашими специалистами была замечена покупка голосов на российских биржах socpublic.com, profitcentr.com. В данный момент техническая команда Фокуса оценивает, как отделить их от "органических" голосов.

Стоит уточнить, что особое внимание мы обратим на топовых участников рейтинга, за которых было отдано большое количество голосов с подозрительных IP (использовалась база данных Cleantalk). Редакция Фокуса понимает, что "накрутка" голосов могла быть провокацией или самодеятельностью кого-то из сторонников кандидатов. Также мы внимательно изучаем собранные голоса за кандидатов, у которых доля голосов из России значительно превышает нормальную долю российского трафика

Итоговая новость будет опубликована 30 декабря с окончательными результатами.

Отметим, что при рассмотрении кандидатов, предложенных читателями, редакция Фокуса отдала предпочтение публичным людям с высокой частотой упоминаний в СМИ и большим количеством подписчиков в соцсетях, а также участникам прошлогодних рейтингов журнала. Список участников обновляется раз в сутки и перестраиваться в зависимости от количества голосов раз в несколько минут.

Чтобы поддержать кандидатов (голосовать можно за нескольких человек сразу) нужно зайти в их карточки и нажать кнопку "Проголосовать". Новые кандидаты добавляются раз в сутки. Ознакомиться с актуальным перечнем участников голосования, полученным ими количеством голосов и их краткими биографиями можно по этой ссылке.