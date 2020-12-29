Школьникам с самым высоким баллом ВНО будут платить премию

Премию получат участники ВНО, которые получили 200 баллов по двум или более предметам.

Кабмин одобрил проект указа президента Украины Владимира Зеленского о введении ежегодной премии в 5 тысяч гривен для участников ВНО, которые получат самые высокие результаты. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Необходимо поощрять и материально поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета нашего государства на международной арене и подтверждают высокий уровень образования в Украине", — сказано в сообщении.

Проектом документа предусматривается основания 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться единовременно. Каждая премия составит 5 тысяч гривен.

Премию получат участники ВНО, которые получили 200 баллов по двум или более предметам.

Напомним, Министерство образования предложило сделать ВНО по дополнительным предметам платным. Кроме того, результаты государственной итоговой выпускников, которые не планируют поступать в вузы, будут определяться без учета рейтинговой оценки.

Недавно Европейский Союз во очередной раз предостерег украинское правительство от пересмотра структуры Министерства образования и науки, поскольку такой шаг обнулит проведенные ранее реформы.