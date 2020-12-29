"К моему большому удивлению" – Сергею Стерненко еще на неделю продлили домашний арест

Приморский суд продолжает рассмотрение дела Стерненко по сути, а также изучение видеозаписей следственных экспериментов с места преступления.

Одессита Сергея Стерненко решено взять под стражу до следующего заседания суда, которое состоится 5 января 2021 года. Об этом одесский активист заявил лично, выступая в эфире канала "Прямой" во вторник, 29 декабря.

"Только сегодня я получил полный текст. К моему большому удивлению суд дал мне домашний арест, отметив в своем постановлении, что нет никакого риска", – сообщил в эфире одесский активист, что, по его мнению, прямо противоречит требованиям процессуального законодательства.

По словам Стерненко, такое решение суда "мягко говоря – незаконное", и адвокаты активиста подают на обжалование. "Стрим с моего судилища тут", – написал Стерненко у себя в Facebook, добавив ссылку на YouTube-канал "Судебная власть Украины".

[ + – ] Видео: YouTube / "Судова влада України"

Указанный канал во вторник, 29 декабря, вел онлайн-трансляцию заседания Приморского районного суда Одессы по делу "522/13809/20" – по подозрению Стерненко С.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса, и частью 2 статьи 263 УК Украины.

Отметим, что на заседании Приморского райсуда во вторник, 29 декабря было продолжено рассмотрение дела по сути, а также просмотр некоторых видео-записей следственных экспериментов с места преступления.

Напомним, 6 августа этого года Сергею Стерненко смягчили меру пресечения, не став заключать активиста в СИЗО. С тех пор указанная мера пресечения Стерненко продлевалась, а последняя ее пролонгация произошла на прошлом заседании, проходившем 18-го декабря.