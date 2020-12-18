Сергея Стерненко повторно отправили под ночной домашний арест

Прокуроры просили суд в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Приморский суд Одессы отказал прокурорам в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей активиста Сергея Стерненко, и вновь отправил его под ночной домашний арест.

Об этом сам Стерненко сообщил на своей странице в Facebook.

"Опять. Хотя нет никакого риска, о чем суд сам ранее и говорил", – написал активист.

Согласно решению суда, Стерненко должен находиться по месту проживания с 21:00 до 06:00.

"Коллегия судей постановила: избрать Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", – заявил председательствующий судья.

17 декабря Стерненко сообщил, что прокуратура снова будет ходатайствовать об его аресте, добавив, что его домашний арест закончился еще почти 3 недели назад, и он никуда не убежал.

Следующее заседание по делу активиста назначено на 29 декабря в 12:00.

Отметим, Сергея Стерненко подозревают в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на активиста в июле 2018 года. Сам Стерненко говорит, что действовал в рамках необходимой самообороны.

25 мая 2018 в Одессе на Стерненко напали. В результате – один из нападавших получил смертельное ножевое ранение. Изначально дело расследовала одесская полиция, но потом дело передали в СБУ из-за того, что к нападению может быть причастны полицейские.

15 мая двум мужчинам, напавшим на Стерненко – Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову – объявили подозрение. Их действия квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Исайкул сейчас находится за границей. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Иван Кузнецов погиб во время конфликта от ножевого ранения Стерненко.