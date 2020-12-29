Первую партию вакцины в рамках COVAX Украина получит уже в марте, – Степанов
Первый транш будет насчитывать 1,2 млн доз.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что первую партию вакцины против коронавируса в рамках программы COVAX Украина надеется получить уже в марте.
Об этом сообщает Зеркало недели.
По словам главы МОЗ первая партия будет насчитывать 1,2 млн доз вакцины.
"Мы рассчитываем на март. Объем поставки – это 8 млн доз. Первый транш – 1,2 млн доз", – заявил Степанов.
Он также отметил, что правительство уже имеет четкое подтверждение этого.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов в свою очередь сообщил, что Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.
Он добавил, что Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину, и украинцы, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут ее купить.
Напомним, 27 декабря в Евросоюзе стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса препаратом от Pfizer/BioNTech, который был одобрен Еврокомиссией после рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств (EMA). По итогам финальных клинических испытаний эффективность этой вакцины составила 95%.