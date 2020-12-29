Украина получит 16 млн доз вакцины в рамках COVAX, – Немчинов

Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину, и украинцы, которых нет в приоритетных списках для вакцинации, смогут ее купить.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом".

"Уже не 8, а 16 млн доз вакцины… 8 млн — это количество доз, которые необходимо, два раза уколоть для 4 млн граждан. Соответственно 16 млн — это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит", – сказал он.

Кроме этого, добавил Немчинов, Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину, и украинцы, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут ее купить.

Он напомнил, что Минздрав утвердил план вакцинаций: в первую очередь должны быть вакцинированы медики, и лица из групп риска.

Напомним, 27 декабря в Евросоюзе стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса препаратом от Pfizer/BioNTech, который был одобрен Еврокомиссией после рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств (EMA). По итогам финальных клинических испытаний эффективность этой вакцины составила 95%.

Что касается старта вакцинации в Украине, то, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, государство получит вакцину от коронавируса в конце I квартала — начале II квартала 2021 года. Сейчас Украина ведет переговоры с ВОЗ об увеличении количества доз вакцин от коронавируса с 8 до 16 миллионов. Государство планирует получить препарат в рамках своеобразной гуманитарной помощи развивающимся странам по механизму COVAX (Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19). Специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ уже разработали План вакцинации от коронавируса. Украина имеет больше всего шансов получить вакцину AstraZeneсa.