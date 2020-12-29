Зеленский присвоил звания Героев Украины экипажу самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране

Соответствующий указ глава государства подписал 29 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героев Украины, удостоив орденом "Золотая Звезда" членов экипажа рейса PS752 АО "Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины", которые погибли в авиакатастрофе возле Тегерана 8 января 2020 года.

Глава государства подписал соответствующий указ №600/2020 29 декабря, сообщается на сайте Офиса президента.

"За героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, звание Героя Украины посмертно присвоено командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко, командиру воздушного судна – пилоту-инструктору Алексею Наумкину, второму пилоту Сергею Хоменко, старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову, бортпроводникам Денису Лыхно, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб", – говорится в сообщении.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными, которые приняли самолет за крылатую ракету.

Иранский МИД заявил, что Иран передал Украине окончательный отчет по расследованию причин катастрофы пассажирского самолета МАУ. В украинском МИД такую информацию опровергают.