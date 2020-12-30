Минздрав хочет делать в месяц миллион экспресс-тестов на антиген к коронавирусу

По регионам пока распределены около 260 тысяч таких тестов.

До конца года госпредприятие "Медицинские закупки" должно закупить и доставить в страну около 1,5 млн экспресс-тестов на антиген к COVID-19. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

В начале нового года эти тесты будут распределены по регионам. На сегодняшний день туда доставлено 260 тысяч таких тестов.

Цель – проводить не менее миллиона таких тестирований в месяц, сказал министр. Он считает особенно важным, чтобы такие тесты были в сельской местности, откуда образцы для ПЦР-тестирования долго доставлять в лаборатории. Проводить тестирование на антиген могут семейные врачи, специалисты медицинских пунктов и т.п.

Ранее Степанов говорил, что за прошлую неделю было проведено 58 663 экспресс-теста на антиген, а за позапрошлую — 34 058. "Общее количество больных, которое было обнаружено при тестировании экспресс-тестами — это более 14 тыс. человек. Эти цифры включены в нашу статистику заболеваемости", — сказал Степанов.

Напомним, что существовавшие в начале пандемии коронавируса экспресс-тесты были мало информативными и значительно уступали методу ПЦР с точки зрения характеристик чувствительности. Утверждается, что чувствительность тестов на антиген достигает 97%, а результат можно получить через 15-20 минут .

Результат анализа выдается в качественном формате "обнаружено" или "не обнаружено". С помощью теста оценивается наличие специфических антигенных белков (антигенов) коронавируса SARS-CoV-2 в мазках со слизистых оболочек верхних дыхательных путей (носоглотка, ротоглотка).

Стоимость такого тестирования в частной лаборатории сейчас составляет 600– 650 грн, что примерно в два раза дешевле ПЦР-теста.

В октябре Степанов говорил, что тестирование методом ПЦР не обнаруживает наличие коронавируса у 30% больных.