В МОЗ объяснили, почему резко сократилось количество тестов на COVID-19 (видео)

За прошедшие сутки сделали лишь 15 332 теста на коронавирус. По словам Степанова, причиной тому — запуск тестирования на антиген, которое делается за 15 минут.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга 28 декабря рассказал, что количество тестирований на коронавирус методами ПЦР и ИФА резко сократилось из-за того, что в стране начали активно использовать экспресс-тесты на антиген.

"Мы начали использовать, в частности, тесты на антиген, экспресс-тесты. Это тесты, которые делаются за 15 минут, мы эту статистику даем еженедельно. Почему еженедельно? Потому что количество медицинских работников, которые делают эти тесты, достаточно велико. Например, эти тесты делают семейные врачи. Общее количество семейных врачей более 23 тыс. в нашей стране", — сказал Степанов.

Он отметил, что если сообщать о результатах таких тестирований ежедневно, то есть "большой риск исказить общую статистику", потому было принято решение сообщать об этих результатах раз в неделю.

По словам министра, за прошлую неделю было проведено 58 663 таких экспресс-теста на антиген, а за позапрошлую — 34 058.

"Общее количество больных, которое было обнаружено при тестировании экспресс-тестами — это более 14 тыс. человек. Эти цифры легли в нашу статистику заболеваемости", — сказал Степанов.

[ + – ] Брифинг Минздрава от 28 декабря 2020 года. Выступление Степанова начинается с 01:45

Отметим, две недели назад, когда за сутки выявили 6451 новый случай COVID-19, глава Минздрава объяснял резкое количество сокращения количества тестирований и новых случаев коронавируса тем, что уменьшилось количество людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни и обращаются за тестированием. Он упоминал и то, что вводятся тесты на антиген.

За прошедшие сутки, 27 декабря, по Украине провели всего 15 332 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР — 12 225. По состоянию на утро 28 декабря в Украине выявили 4 385 случаев COVID-19. Последний раз такое низкое количество новых случаев было в начале октября.