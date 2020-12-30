“Ковидный” фонд израсходован почти на 80%, - Минфин

Больше всего денег ушло на строительство дорог – 24,9 млрд гривен из запланированных 26 млрд.

На закупку аппаратов ИВЛ направили 94 млн гривен, сообщается на сайте Министерства финансов.

Из выделенных средств почти 1,4 млрд гривен предназначены на закупку вакцины от COVID-19. В Министерстве также отмечают, что 5 млрд гривен были направлены на выплату одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы из-за карантинных ограничений.

На охрану здоровья использовали 14,7 млрд из выделенных 22,4. Деньги использовались на закупку ИВЛ, на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для врачей. На это ушло 2 млрд из выделенных 4. Местные бюджеты получили полтора миллиарда на обеспечение больниц кислородом. На надбавки и доплаты медикам направили 5,5 млрд из 6.

На социальную защиту направили 12,8 миллиарда гривен, в запасе есть еще 4,6 млрд гривен. А на обеспечение правопорядка направили 3,6 млрд из 4,5 млрд гривен.

Дополнительно Минфин опубликовал данные, кто получал деньги по состоянию на 1 декабря:

Помощь на детей получило 87 079 предпринимателей, которые принадлежат І и ІІ группе налогоплательщиков единого налога;

Помощь по безработице получило 354 148 украинцев;

Выплаты из-за временной неработоспособности из-за COVID-19 или пребывании на самоизоляции получило 47 830 людей. В том числе 9634 медиков.

Напомним, что ВОЗ заявила, что коронавирус с нами будет надолго.

Также в Кабмине отрапортовали, что более половины ковидных коек подключены к медицинскому кислороду.