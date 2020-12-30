Украинцы не доверяют никому из топ-политиков. Недоверие к Зеленскому достигло 60% – опрос

В рейтинге доверия к украинским политикам нет ни одного – с положительными показателями. Однако "в минус" политики погрузились по-разному глубоко.

Украинцы не доверяют большинству политиков из нынешней власти, в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и мэру Киева Виталий Кличко. Такими результатами всеукраинского опроса поделился в среду, 30 декабря Киевский международный институт социологии. Опрос называется: "Уровень доверия к политикам и электоральный рейтинг: декабрь 2020 года".

Как сообщается в исследовании, уровень недоверия почти в 60% оказался при этом самым большим показателем поддержки. В частности, Зеленскому верят 32,8% опрошенных и не доверяют и 59,6% участников исследования. Одновременно с этим, баланс "доверия-недоверия" политика не просто отрицательный, а составляет целых "минус 26,8%".

Таким образом, хоть действующий президент и оказался лидером по доверию среди всех опрошенных, но его позиции в соотношении доверяющих и не доверяющих ему граждан более шаткие чем, к примеру, у "№2" рейтинга КМИС – Виталия Кличко.

Хоть киевскому городскому голове в целом и доверяет на один процент меньше опрошенных (31,8%), чем Зеленскому, но его баланс недоверия при этом не достиг значений Зеленского и составляет "минус 22,5%", против "минус 26,8%" у Зеленского. Так получилось потому, что недоверие Кличку выразили только 54,3% опрошенных, то есть на 5,3% меньше людей, чем Зеленскому.

С рейтингами доверия и недоверия топ-политикам Украины, а также с "балансом сил" можно ознакомиться в таблице КМИС:

На третьем месте – с 29,2% доверяющих ему и 36,5% не доверяющих – оказался спикер ВР Дмитрий Разумков. При этом, его "баланс недоверия" оказался одним из самых "позитивных" – всего лишь "минус 7,3%", то есть в разы выше чем у Зеленского, или Кличко.

Самый большой "антирейтинг" – у Юлии Тимошенко – ее показатель отношения доверяющих к не доверяющим составил целых "минус 61,5%".

Отмечается, что исследование КМИС проводилось с 17 по 23 декабря 2020 года среди 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма и ОРДЛО.

Напомним, согласно этому же опросу, если бы выборы президента происходили на следующей неделе, то во второй тур вышли бы действующий президент и лидер ОПЗЖ Юрий Бойко.