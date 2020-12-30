В поезде Киев-Рахов пассажир забыл чемодан с 19 тысячами долларов

Чемодан с деньгами обнаружил проводник поезда.

В вагоне поезда Рахов-Харьков один из пассажиров забыл чемодан, в котором лежало 19 тысяч долларов. Об этом рассказал руководитель по коммуникациям и клиентского маркетинга пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко.

По его словам, чемодан нашел проводник и вернул владельцу.

"И чтобы уже точно закрыть вопрос заботы о наших пассажирах: буквально вчера проводник поезда Рахов-Харьков нашел и вернул пассажиру забытый в вагоне чемодан с 19 тысячами долларов, а это могла бы быть рекордная выручка за продажу чая", – написал Шевченко.

Напомним, в соцсетях появились кадры, как проводник поезда "Укрзализныци" вручную рубил дрова для отопления своего вагона.

Глава правления Владимир Жмак недавно заявил, что изношенность активов компании на сегодня "достигает практически 100%". Согласно данным компании-перевозчика, износ 958 электровозов и 227 тепловозов составляет 96%; 41 138 грузовых вагонов – 89%; 2 040 пассажирских вагонов – 88%; 34 тыс. устройств ж/д автоматики и связи – 68%. Также по данным УЗ, ж/д пути изношены на 34%, а контактная сеть (9 319 км) – на 71%.