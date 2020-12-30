Инвестиционная привлекательность Украины упала до уровня времен Януковича – ЕБА
Из максимальных 5 пунктов ныне страна имеет 2,40. Только 1 из 10 руководителей компаний ожидает улучшение инвестклимата в следующем году.
Такое снижение рейтинга свидетельствует о беспрецедентном ухудшении настроений руководителей компаний-членов Европейской бизнес ассоциации, — сообщается в экспертном исследовании ассоциации.
78% опрошенных СЕО считают нынешний инвестиционный климат неблагоприятным. Лишь 6 процентов называют нынешние условия благоприятными. Остальные 16% называют инвестклимат в Украине нейтральным.
Отмечается, что 19% опрошенных в следующие 6 месяцев планируют приостановить инвестиции в страну.
Динамика инвестиционного климата за последние 3 года такова, что начиная со второго квартала 2019 года инвестклимат в стране только ухудшается. Среди негативных факторов отмечают:
- Кризис судебной власти и отсутствие верховенства права;
- Значительная доля экономики находится в тени;
- Введение ограничительных мер из-за пандемии;
- Нестабильность налогового законодательства;
- Ситуацию вокруг КСУ;
- Прекращение сотрудничества с МВФ;
- Усложнения с налоговиками, таможенниками, правоохранителями и контролирующими органами.
К позитивным факторам опрошенные гендиректоры отнесли:
- Быстрый экономическое восстановление после жесткого карантина;
- Контролированный уровень инфляции;
- Снижение учетной ставки НБУ;
- Стабильный курс гривны;
- Либерализация рынка земли;
- Введение электронных гос. сервисов.
В опросе приняли участие 101 руководителей компаний, которые входят в ЕБА. Исследование Европейская бизнес ассоциация проводит совместно с юридической фирмой "Василь Кисиль и Партнеры".
Напомним, что Украина улучшила свои показатели в Индексе свободы человека и в Индексе человеческого развития.