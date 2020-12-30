Разделы
Материалы
Украина

Инвестиционная привлекательность Украины упала до уровня времен Януковича – ЕБА

7
ЕБА, инвестклимат, инвест климат в Украине, Инвестиционный климат
Фото: Европейская бизнес ассоциация | Лишь 6% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным.

Из максимальных 5 пунктов ныне страна имеет 2,40. Только 1 из 10 руководителей компаний ожидает улучшение инвестклимата в следующем году.

Такое снижение рейтинга свидетельствует о беспрецедентном ухудшении настроений руководителей компаний-членов Европейской бизнес ассоциации, — сообщается в экспертном исследовании ассоциации.

78% опрошенных СЕО считают нынешний инвестиционный климат неблагоприятным. Лишь 6 процентов называют нынешние условия благоприятными. Остальные 16% называют инвестклимат в Украине нейтральным.

Отмечается, что 19% опрошенных в следующие 6 месяцев планируют приостановить инвестиции в страну.

инвестклимат в Украине
Негативные факторы для инвестклимата

Динамика инвестиционного климата за последние 3 года такова, что начиная со второго квартала 2019 года инвестклимат в стране только ухудшается. Среди негативных факторов отмечают:

  • Кризис судебной власти и отсутствие верховенства права;
  • Значительная доля экономики находится в тени;
  • Введение ограничительных мер из-за пандемии;
  • Нестабильность налогового законодательства;
  • Ситуацию вокруг КСУ;
  • Прекращение сотрудничества с МВФ;
  • Усложнения с налоговиками, таможенниками, правоохранителями и контролирующими органами.

К позитивным факторам опрошенные гендиректоры отнесли:

  • Быстрый экономическое восстановление после жесткого карантина;
  • Контролированный уровень инфляции;
  • Снижение учетной ставки НБУ;
  • Стабильный курс гривны;
  • Либерализация рынка земли;
  • Введение электронных гос. сервисов.

В опросе приняли участие 101 руководителей компаний, которые входят в ЕБА. Исследование Европейская бизнес ассоциация проводит совместно с юридической фирмой "Василь Кисиль и Партнеры".

Напомним, что Украина улучшила свои показатели в Индексе свободы человека и в Индексе человеческого развития.